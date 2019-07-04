В Уфе улицу Кольцевую будут ремонтировать до конца года
4 июля, 14:01ГородЗлата ЗуковичФото: ufacity.info
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Ремонт планируют закончить до 30 августа.
В Орджоникидзевском районе города ремонт улицы Кольцевой будет вестись от улицы Космонавтов до улицы Мира, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Протяженность участка составляет порядка 600 метров. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сегодня подрядчики демонтируют на этом участке старые бордюры.
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Фото: ufacity.info
На объекте работает одна бригада из десяти человек. Работы планируется завершить до 30 августа текущего года. После проведения ремонтных работ будет нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика.
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