В Уфе улицу Кольцевую будут ремонтировать до конца года

В Орджоникидзевском районе города ремонт улицы Кольцевой будет вестись от улицы Космонавтов до улицы Мира, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Протяженность участка составляет порядка 600 метров. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сегодня подрядчики демонтируют на этом участке старые бордюры.

Фото: ufacity.info