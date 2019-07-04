В Уфе началось строительство хирургического корпуса кардиоцентра стоимостью 6,5 млрд

В Уфе началось строительство нового здания хирургического корпуса кардиоцентра, сообщает «РБК» со ссылкой на заместителя председателя госкомитета Башкирии по строительству Артема Ковшова.

Подготовительные работы начались сегодня, 4 июля, а завершить строительство планируется через два года.