В Уфе началось строительство хирургического корпуса кардиоцентра стоимостью 6,5 млрд
4 июля, 14:00ГородЗлата ЗуковичФото: glavarb.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Источник финансирования — республиканский бюджет.
В Уфе началось строительство нового здания хирургического корпуса кардиоцентра, сообщает «РБК» со ссылкой на заместителя председателя госкомитета Башкирии по строительству Артема Ковшова.
Подготовительные работы начались сегодня, 4 июля, а завершить строительство планируется через два года.
Подряд на строительство получила уфимская «Фирма СУ-10». Стоимость госконтракта 2,6 млрд рублей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей