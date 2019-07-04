В Уфе на улице Трамвайной частично перекрыли дорогу
4 июля, 10:33ГородЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом сообщили в пресс-службе БашРТС.
С сегодняшнего дня, 4 июля, по 14 августа пройдут земляные работы с частичным перекрытием проезжей части улицы Трамвайной – по чётной стороне в районе остановки «Башмебель». Это связано с реконструкцией тепломагистрали №25.
На сегодня в рамках проекта производится первый этап по замене километрового участка теплосети по улице Трамвайной, от насосной станции №4 (около остановки «ГДК») до пересечения с улицей Адмирала Макарова. Реконструкцию участка планируется завершить в августе.
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