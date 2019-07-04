«Уфа дружелюбная»: Как на центральной улице пешеходов на дорогу вытолкнули
В преддверии Международных детских игр Уфу украшают артобъектами и плакатами, но при этом не забыли про пешеходов.
В Уфе с 9 по 14 июля пройдут Международные детские игры. Накануне этого масштабного события Медиакорсеть решила посмотреть, что происходит в центре Уфы, как город преображают к этим соревнованиям.
На улице Ленина перед медуниверситетом поставили новый артобъект: к известным всем «трем шурупам» добавили три буквы на латинском с названием города.
Порадовало содержание плаката, на котором Уфа предстает как «дружелюбная, вдохновляющая, удивительная, любимая».
Только подвело, как всегда, исполнение. Кто-то, видимо, переусердствовал и напрочь закрыл временный пешеходный проход по улице Карла Маркса. И теперь уфимцам и гостям города, которые ненароком решили пойти по этой стороне улицы, придется идти по очень узкой полоске тротуара или же по проезжей части дороги.
Вот тебе и дружелюбие.
Картинку дополнили переполненные мусорные баки, которые находятся недалеко от здания Кировского районного суда Уфы.
Разумеется, это только маленькая часть Уфы, и редакция не имеет в виду то, что город плохо подготовился к международным соревнованиям. Просто некоторые мелочи - на самом деле не мелочи.