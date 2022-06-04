МУП УИС объяснили, почему уфимцы должны заплатить за отопление за 2019 год

В конце мая МУП УИС сообщили, что жителям некоторых районов Уфы придётся доплатить за отопление, которое было потреблено еще в 2019 году. Все из-за некорректных данных в квитанции от МУП ЕРКЦ. Теперь ресурсоснабжающая компания решила вернуть деньги летом 2022 года.

Этим летом абоненты МУП УИС, которые получают квитанции от МУП ЕРКЦ придется доплатить за отопление, которое было потреблено еще в ноябре 2019 года. Как утоняется ресурсоснабжающая компания, доначисление будет производится по тарифу 2019 года, а сумма в 97% случаев не будет превышать двух тысяч рублей. Все дело в том, что в октябре 2019 года начисление платы за отопление стали по факту его потребления, а именно по показаниям ОДПУ в отопительный сезон. В ноябре 2019 года, как сообщает МУП УИС, начисления за отопление был произведены как разница между объемами потребления в ноябре и октябре, так как в тот месяц «реальный объем потребленного за период тепла не был предъявлен жителям домов своевременно». — Абоненты МУП УИС могут сравнить свои квитанции за октябрь и ноябрь 2019 года и увидеть, что потребление тепла в ноябре домом было больше, при этом сумма к оплате меньше, чем в октябре. Обращаем внимание, что это касается только квитанций, которые печатает МУП ЕРКЦ и только тех домов, в которых установлено ОДПУ. В квитанциях, которые печатает МУП УИС все расчеты были сделаны корректно, сообщает МУП УИС. В МУП УИС также заявили, что изначально провести начисление планировали в декабре 2019 года, но за данный период начисления были существенными и было решение не увеличивать финансовую нагрузку жильцов. Так, во второй раз компания намеревалась провести начисление в апреле 2020 года, но из-за коронавируса уфимцы ушли на самоизоляцию и планы по возращению средств было решено отложить. Теперь же перерасчет будет проведен летом 2022 года. Кроме того, в МУП УИС решили предоставить беспроцентную рассрочку до декабря 2022 года на оплату начислений. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в МУП УИС, с указанием комфортного периода, и отправить его на электронную почту [email protected]. — Руководством МУП УИС принято решение отказаться от начисления пеней по услуге отопление по тем домам, где будет произведено доначисление до конца текущего года. В случае, если все начисленное будет оплачено, то в конце года будет произведено списание и ранее начисленных пеней по услуге отопление, — МУП УИС. Также публикуем ответы на самые распространенные вопросы, которые звучали на встречах. Что касается собственников, которые приобрели квартиру уже после ноября 2019 года, то, по словам МУП УИС, им доначисления проводиться не будут. Однако если в МУП УИС и в МУП ЕРКЦ нет информации о смене собственника и квитанция придет с перерасчетом, то необходимо обратиться в ресурсоснабжающую компанию с соответствующим заявлением. Подчеркивается, что долг собственника другим жителям дома предъявлен не будет. Напомним, что попросили уфимцев доплатить по счетам за 2019 год 25 мая, тогда же в Демском районе Уфы прошла встреча с директором МУП УИС Максимом Петровым. Тогда на встрече присутствовали в основном старшие по домам и заявляли, что не намерены платить по счетам из прошлого. К слову, эксперт по ЖКХ Вадим Беляков в беседе с Mkset сообщил, что в данной ситуации необходимо изучить квитанции, и если жители оплатили тепло в соответствии с ними, то и ответственность несет тот, кто начисляет суммы. Примечательно, что буквально за 20 дней до этого, стало известно, что огромную сумму, которую прислали в квитанциях за декабрь 2020 года, жителям Уфы все же придется выплатить БашРТС. Как сообщили в пресс-службе компании, «решение принято в связи с отсутствием замечаний к корректности начислений ООО „БашРТС“ — в ходе проверки надзорных органов нарушений выявлено не было».

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