В Уфе в МФЦ снова вернулись живые очереди

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МФЦ в столице Башкирии возобновили работу с клиентами в порядке живой очереди.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 4 июня, многофункциональные центры Уфы возобновили работу с клиентами в порядке живой очереди. Чтобы сдать или получить документы, больше нет необходимости записываться предварительно. Об этом сообщили на сайте администрации Уфы.
Таким образом начали работать МФЦ, расположенные в лайф-стайл-центре «Башкирия», ТЦ «Аркада», «ХБК», а также МФЦ «Дема», «Интернациональная», «Инорс», «Шакша» и в Иглино.
Уточняется, что масочный режим и необходимость соблюдать безопасную дистанцию между клиентами остаются в силе.
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