В Уфе предупредили горожан о дождях, грозах и сильном ветре

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вечером 4 июня, а также 5 и 6 июня ветер усилится.
- Сегодня и в ближайшие два дня Уфе ожидается усиление ветра до 23 м/с, - предупредили горожан в администрации Уфы.
По данным Башгидромета, в Уфе сегодня вечером, а также 5 и 6 июня весь день ожидаются дожди и грозы. Порывы юго-западного ветра могут достигать 23 м/с.
- Городские службы призывают жителей и гостей столицы соблюдать предельную осторожность - избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами и хрупкими конструкциями, - сообщили в уфимской администрации.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей