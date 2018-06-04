В Уфе предупредили горожан о дождях, грозах и сильном ветре

- Сегодня и в ближайшие два дня Уфе ожидается усиление ветра до 23 м/с, - предупредили горожан в администрации Уфы.

По данным Башгидромета, в Уфе сегодня вечером, а также 5 и 6 июня весь день ожидаются дожди и грозы. Порывы юго-западного ветра могут достигать 23 м/с.