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Директор МУЭТ Аскар Фазлыев перейдет на другую работу
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Директор МУЭТ Аскар Фазлыев перейдет на другую работу

Сегодня, 18:06ГородРазиф АбдуллинФото: muet-ufa.ru
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