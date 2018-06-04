Директор МУЭТ Аскар Фазлыев перейдет на другую работу

Изданию стало известно, что директор МУЭТ Аскар Фазлыев написал заявление об уходе по собственному желанию. Он перейдет в администрацию Калининского района Уфы заместителем главы администрации по экономике, сообщил изданию информированный источник.

Аскар Фазлыев на момент подготовки материала для общения был недоступен.

Аскар Фазлыев возглавил МУЭТ в августе 2014 года, при нем муниципальное предприятие было реорганизовано путем разделения на транспортное и инфраструктурное (Управление инфраструктурой транспорта) предприятия.

МУЭТ управляет работой городского электротранспорта. В последние годы в Уфе его работу приостанавливали из-за долгов, энергетики прекращали подачу электроэнергии в 2017 и в 2018 годах. Последняя приостановка работы общественного транспорта случилась в конце мая. На тот момент долг МУЭТ перед ЭСКБ составил более 115 млн руб.

В июле 2017 года на предприятии была начата процедура наблюдения, сообщает «КоммерсантЪ-Уфа». Крупнейшим кредитором предприятия является Банк Москвы (входит в ВТБ), требования которого оцениваются в 164,63 млн руб.