Директор МУЭТ Аскар Фазлыев перейдет на другую работу
Он написал заявление об уходе с поста директора МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ), сообщает «КоммерсантЪ-Уфа».
Изданию стало известно, что директор МУЭТ Аскар Фазлыев написал заявление об уходе по собственному желанию. Он перейдет в администрацию Калининского района Уфы заместителем главы администрации по экономике, сообщил изданию информированный источник.
Аскар Фазлыев на момент подготовки материала для общения был недоступен.
Аскар Фазлыев возглавил МУЭТ в августе 2014 года, при нем муниципальное предприятие было реорганизовано путем разделения на транспортное и инфраструктурное (Управление инфраструктурой транспорта) предприятия.
МУЭТ управляет работой городского электротранспорта. В последние годы в Уфе его работу приостанавливали из-за долгов, энергетики прекращали подачу электроэнергии в 2017 и в 2018 годах. Последняя приостановка работы общественного транспорта случилась в конце мая. На тот момент долг МУЭТ перед ЭСКБ составил более 115 млн руб.
В июле 2017 года на предприятии была начата процедура наблюдения, сообщает «КоммерсантЪ-Уфа». Крупнейшим кредитором предприятия является Банк Москвы (входит в ВТБ), требования которого оцениваются в 164,63 млн руб.
В МУЭТ накопление долгов объясняли нереализованным проектом скоростного трамвая: на эти цели предприятие взяло в 2012 году кредит в 400 млн рублей и расплачивается за него до сих пор. Кроме того, на финансовом состоянии МУЭТ сказалось недовозмещение за перевозку льготников (за 2011-2013 годы - в размере 240 млн руб), прокладка бесшумных рельсов на участке Зорге – Шафиева на сумму 300 млн руб, приобретение в 2012 году в кредит четырех трамвайных вагонов на сумму 100 млн руб.