Улицу Коммунистическую в Уфе планируют отремонтировать за 40 миллионов рублей

Улицу Коммунистическую в Уфе планируют отремонтировать за 40 миллионов рублей
Улицу Коммунистическую в Уфе планируют отремонтировать за 40 миллионов рублей
Сегодня, 15:35ГородАнна КононоваФото: pixabay.com
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы ищет подрядчика для ремонта улицы Коммунистической. Начальная сумма контракта — 40,4 миллиона рублей.

Ремонтные работы пройдут на участке от улицы Карла Маркса до улицы Цюрупы. Документация предполагает гарантийные обязательства. Так, на тротуарную гранитную плитку гарантия будет действовать в течение четырех лет, на люки — три года, на бортовой камень — два года.

Работы на улице Коммунистической финансируют республиканский и муниципальный бюджеты — 3,9 миллиона рублей и 1,2 миллиона рублей соответственно.

Подрядчик приступит к реконструкции улицы с момента заключения контракта. Окончание работ, согласно контракту, запланировано на 25 августа 2021 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 июня.

Напомним, в этом году в столице Башкирии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют девять участков: улицы Ветошникова, Николая Дмитриева, Районная, Армянская, Рабочая, Выгонная, Ухтомского, а также Нагаевское и Алексеевское шоссе. Протяженность полотна составит 19 километров. В общей сложности на 2021 год запланирован ввод 16 объектов протяженностью 37,8 километра и стоимостью 856 миллионов рублей.

Материалы по теме:
ремонт дорогдорожный ремонтремонтБашкирияУфа
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы