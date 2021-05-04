Улицу Коммунистическую в Уфе планируют отремонтировать за 40 миллионов рублей

Ремонтные работы пройдут на участке от улицы Карла Маркса до улицы Цюрупы. Документация предполагает гарантийные обязательства. Так, на тротуарную гранитную плитку гарантия будет действовать в течение четырех лет, на люки — три года, на бортовой камень — два года.
Работы на улице Коммунистической финансируют республиканский и муниципальный бюджеты — 3,9 миллиона рублей и 1,2 миллиона рублей соответственно.
Подрядчик приступит к реконструкции улицы с момента заключения контракта. Окончание работ, согласно контракту, запланировано на 25 августа 2021 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 2 июня.
Напомним, в этом году в столице Башкирии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют девять участков: улицы Ветошникова, Николая Дмитриева, Районная, Армянская, Рабочая, Выгонная, Ухтомского, а также Нагаевское и Алексеевское шоссе. Протяженность полотна составит 19 километров. В общей сложности на 2021 год запланирован ввод 16 объектов протяженностью 37,8 километра и стоимостью 856 миллионов рублей.