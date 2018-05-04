В Уфе высадят «Тополь Победы» в память о Сталинградской битве

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В прошлом году акция прошла в 17 городах страны, в этом пройдет в 14 городах, в том числе и в Уфе.
7 мая в Уфе в сквере 50-летия Победы высадят саженец легендарного столетнего тополя - живого свидетеля Великой Отечественной Войны, пережившего Сталинградскую битву. Тополь Победы уцелел в ходе Ленинградской битвы. Саженец дерева высадят волонтеры, экологические активисты и ветераны ВОВ.
В этом году ростки Тополя Победы и других деревьев высадят в сквере 50-летия Победы около памятника жертвам политических репрессий (рядом с РК "Огни Уфы").
Горожане могут принять участие в акции, для этого надо прийти в сквер 50-летия Победы к 10 часам утра 7 мая.
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