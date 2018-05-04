В Уфе высадят «Тополь Победы» в память о Сталинградской битве

7 мая в Уфе в сквере 50-летия Победы высадят саженец легендарного столетнего тополя - живого свидетеля Великой Отечественной Войны, пережившего Сталинградскую битву. Тополь Победы уцелел в ходе Ленинградской битвы. Саженец дерева высадят волонтеры, экологические активисты и ветераны ВОВ.

В этом году ростки Тополя Победы и других деревьев высадят в сквере 50-летия Победы около памятника жертвам политических репрессий (рядом с РК "Огни Уфы").