Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Экс-глава “Уфаводоканала” Аскар Файзуллин возглавил МУП “ИСК”
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d1%83%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd+%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d1%8b+13.07.17

Экс-глава “Уфаводоканала” Аскар Файзуллин возглавил МУП “ИСК”

Сегодня, 16:04ГородЗиля Аскерова
Читайте
также
Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы
Зрителей трясло от бессилия: Хабенский в Уфе показал свой фильм “Собибор”
Казнить нельзя помиловать: В Уфе прошла дискуссия о смертной казни