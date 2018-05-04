Экс-глава “Уфаводоканала” Аскар Файзуллин возглавил МУП “ИСК”

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Бывший Генеральный директор МУП “Уфаводоканала” Аскар Файзуллин назначен руководителем МУП “ИСК г. Уфы”. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
Аскар Файзуллин с 2014 года занимал должность генерального директора МУП “Уфаводоканал”. До этого он с 2013 года работал главой Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы.
Теперь он возглавил МУП "ИСК г. Уфы"(ИСК - инвестиционно-строительный комитет). Предприятие создано в 1999 году, занимает лидирующие позиции на строительном рынке Уфы. За последние 15 лет работы им построено 1 331 млн кв м жилья.
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