В Уфе на закрытой Хабировым стройке разбирают спецтехнику

В Уфе на закрытой Хабировым стройке разбирают спецтехнику

Сегодня, 08:25ГородАнна КононоваФото: Mkset.ru
Накануне во дворе дома№ 5 на Шота Руставели, где стройку вела компания «ПСК-6», начали демонтаж крана. Об этом Mkset рассказала местная жительница и активистка Алла Яковлева.

После многочисленных акций и обращений к властям во дворе начали разбирать строительный кран. Отметим, что строительство многоэтажки глава Башкирии Радий Хабиров запретил ещё в сентябре прошлого года.

Видео: Mkset.ru

Напомним, компания «ПСК-6», принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову, начала строительство многоэтажного дома во дворе на Шота Руставели. Деятельность возмутила местных жителей, которые в последующем организовывали пикеты. Историей заинтересовался Хабиров и в сентябре запретил строительные работы. Однако техника и забор компании продолжали находиться во дворе. Кроме того, «ПСК-6» подала иск в суд к мэрии Уфы и требует взыскать 750 миллионов рублей за срыв стройки.

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