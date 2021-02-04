ВС Башкирии признал аварийным дом, на месте которого собираются строить здание суда

Напомним, жители дома не раз выходили на пикет. Одна из них Диана Масагутова отправилась в Москву для проведения одиночного пикета на Красной площади. После первой протестной акции глава Башкирии Радий Хабиров поручил вице-премьеру правительства Раифу Абдрахманову разобраться в ситуации. Также напомним, ранее жильцы рассказывали, что из исторического центра их собираются расселить в социальное жилье на окраине города, якобы заботясь об их жизни и здоровье. Алла Яковлева заявила, что город пытается сэкономить за счет признания дома аварийным и вместо 200 тысяч за квадратный метр жилья заплатить 47 тысяч рублей за «квадрат».