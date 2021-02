В Уфе запретили застройку территории около парка Гафури

В Уфе территория вблизи парка Гафури застраиваться не будет. Участок земли вокруг станции наземного телевещания «Уфа» получил статус зоны ограничения застройки. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На территории, где расположена станция, устанавливается санитарно защитная зона, а рядом — зоны ограничения застройки на высотах 20 и 38 метров. Photo: Администрация Уфы В пресс-службе мэрии отметили, что от горожан поступали многочисленные жалобы на застройку вблизи телевышки. В связи с этим администрация Уфы обратилась в Роспотребнадзор с просьбой рассмотреть вопрос о передаче в уполномоченный орган сведений о санитарно-защитной зоне и зоне ограничения застройки для последующего внесения в ЕГРН. Мэрия поблагодарила активных граждан, сообщивших о проблеме. Объединив усилия, мы защитили от потенциальных рисков потенциальных покупателей квартир в проектируемом комплексе, передает пресс-служба. Напомним, жители Уфы не раз выступали против застройки вблизи парка Гафури. Позже Глава Башкирии Радий Хабиров прекратил работы, а администрация города отозвала разрешение на вырубку деревьев. Тогда заместитель гендиректора компании «Жилстройнивест» Иван Зорин опроверг информацию о приостановке работ и заявил, что все действия застройщика проходят в рамках закона. В конце года компания подала иск в суд к администрации Уфы за отказ в выдаче разрешения на строительство около парка Гафури.

