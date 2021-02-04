В Уфе запретили застройку территории около парка Гафури

Напомним, жители Уфы не раз выступали против застройки вблизи парка Гафури. Позже Глава Башкирии Радий Хабиров прекратил работы, а администрация города отозвала разрешение на вырубку деревьев. Тогда заместитель гендиректора компании «Жилстройнивест» Иван Зорин опроверг информацию о приостановке работ и заявил, что все действия застройщика проходят в рамках закона. В конце года компания подала иск в суд к администрации Уфы за отказ в выдаче разрешения на строительство около парка Гафури.