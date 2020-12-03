«Не носите проблемы в себе»: в Уфе открыли школу личностного роста

Школа включает в себя несколько курсов:
Айгуль Абелхаерова имеет большой опыт в психологии и владеет целым рядом инструментов: регресс, гипноз, классическая психология, НЛП (нейролингвистическое программирование), коуч, эзотерика.
— Не носите проблемы в себе. Психологическая помощь позволяет преодолеть зависимости, восстановить внутреннюю гармонию, вновь почувствовать вкус жизни и способность самостоятельно решать проблемы, советует эксперт Айгуль Абелхаерова.
Индивидуальная методика и комплексный подход Айгуль Кайпкалиевны, позволит достичь желаемого результата, т. к. подобраны самые современные техники работы с подсознанием людей.
Школа распологается в Доме бизнеса по адресу: улица Менделеева, 128/1. Подробнее о ней можно узнать на сайте или в инстаграм-канале @abelhaerova. Телефон для консультаций: +79273339193.