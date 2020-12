«Не носите проблемы в себе»: в Уфе открыли школу личностного роста

Вчера, 2 декабря, в Уфе состоялось торжественное открытие школы личностного роста Айгуль Абелхаеровой. Миссия школы: «Помогать людям достичь гармонии в духовном и материальном мире».

Школа включает в себя несколько курсов: Отношения. Мама/Папа и Женщина/Мужчина; Детско-родительские отношения. Как воспитать счастливого и успешного ребёнка; Финансовые возможности и ресурсы. Основы инвестирования. Как зарабатывать легко; Практический курс по подбору персонала: современные методы и приёмы; Как полюбить себя и стать успешным. Айгуль Абелхаерова имеет большой опыт в психологии и владеет целым рядом инструментов: регресс, гипноз, классическая психология, НЛП (нейролингвистическое программирование), коуч, эзотерика. — Не носите проблемы в себе. Психологическая помощь позволяет преодолеть зависимости, восстановить внутреннюю гармонию, вновь почувствовать вкус жизни и способность самостоятельно решать проблемы, советует эксперт Айгуль Абелхаерова. Индивидуальная методика и комплексный подход Айгуль Кайпкалиевны, позволит достичь желаемого результата, т. к. подобраны самые современные техники работы с подсознанием людей. Школа распологается в Доме бизнеса по адресу: улица Менделеева, 128/1. Подробнее о ней можно узнать на сайте или в инстаграм-канале @abelhaerova. Телефон для консультаций: +79273339193.

