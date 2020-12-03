«Не носите проблемы в себе»: в Уфе открыли школу личностного роста

«Не носите проблемы в себе»: в Уфе открыли школу личностного роста

Вчера, 10:31ГородPhoto: Айгуль Абелхаерова
Вчера, 2 декабря, в Уфе состоялось торжественное открытие школы личностного роста Айгуль Абелхаеровой. Миссия школы: «Помогать людям достичь гармонии в духовном и материальном мире».

Школа включает в себя несколько курсов:

  1. Отношения. Мама/Папа и Женщина/Мужчина;
  2. Детско-родительские отношения. Как воспитать счастливого и успешного ребёнка;
  3. Финансовые возможности и ресурсы. Основы инвестирования. Как зарабатывать легко;
  4. Практический курс по подбору персонала: современные методы и приёмы;
  5. Как полюбить себя и стать успешным.

Айгуль Абелхаерова имеет большой опыт в психологии и владеет целым рядом инструментов: регресс, гипноз, классическая психология, НЛП (нейролингвистическое программирование), коуч, эзотерика.

— Не носите проблемы в себе. Психологическая помощь позволяет преодолеть зависимости, восстановить внутреннюю гармонию, вновь почувствовать вкус жизни и способность самостоятельно решать проблемы, советует эксперт Айгуль Абелхаерова.

Индивидуальная методика и комплексный подход Айгуль Кайпкалиевны, позволит достичь желаемого результата, т. к. подобраны самые современные техники работы с подсознанием людей.

Школа распологается в Доме бизнеса по адресу: улица Менделеева, 128/1. Подробнее о ней можно узнать на сайте или в инстаграм-канале @abelhaerova. Телефон для консультаций: +79273339193.

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