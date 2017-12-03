Ирек Ялалов: Мусоросжигательного завода в Уфе не будет

Глава администрации Уфы рассказал об этом на Общероссийском экологическом форуме.

- В Лозанне в центре города построили такой завод под землей, - рассказал Ирек Ялалов. – Он вырабатывает электричество и тепло. Он стоит 300 миллионов евро, или 21 миллиард рублей. Это годовой бюджет Уфы. Его содержание не окупается. Российские города к таким заводам не готовы. Швейцарцы мне сказали, если они построят в Уфе такой завод, то они готовы три года потерпеть наши тарифы на вывоз и переработку мусора. Но потом придется поднять их в 120 раз.