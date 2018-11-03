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Завтра в Уфе пройдет «Ночь искусств»
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Завтра в Уфе пройдет «Ночь искусств»

Сегодня, 13:07ГородМарат ГареевФото: ufacity.info
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