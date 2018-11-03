Завтра в Уфе пройдет «Ночь искусств»

Провести ночь за культурным обогащением можно будет завтра, 4 ноября – в Уфе состоится «Ночь искусств». Об этом сообщает сайт городской администрации. «Ночь искусств» – всероссийская акция, проходящая ежегодно.

В этом году она приурочена к празднованию 4 ноября Дню народного Единства и будет носить соответствующее название – «Искусство объединяет». Уфимцы посетят в этот вечер спектакли, выставки, квесты, тематические концерты, лекции, также пройдут показы фильмов режиссеров Башкирии.