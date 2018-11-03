Сегодня в Уфе ожидается плюсовая температура воздуха

Говорить о комфортных погодных условиях при этом не приходится: по прогнозам синоптиков (Яндекс-погода) ожидается снег с дождем, так что грязь на дорогах Уфы сегодня обеспечена.

Температура воздуха днем в Уфе составит от 0 до +2 градусов. Ветер будет несильный, южный и юго-западный в районе 3 метров в секунду. Влажность воздуха большая – до 93%, в этой связи плюсовая температура будет ощущаться все-таки, как минусовая: будет как будто минус 2-3 градуса.