Сегодня в Уфе ожидается плюсовая температура воздуха
Сегодня, 02:00ГородМарат ГареевФото: pixabay.com
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Синоптики обещают снег с дождем.
Говорить о комфортных погодных условиях при этом не приходится: по прогнозам синоптиков (Яндекс-погода) ожидается снег с дождем, так что грязь на дорогах Уфы сегодня обеспечена.
Температура воздуха днем в Уфе составит от 0 до +2 градусов. Ветер будет несильный, южный и юго-западный в районе 3 метров в секунду. Влажность воздуха большая – до 93%, в этой связи плюсовая температура будет ощущаться все-таки, как минусовая: будет как будто минус 2-3 градуса.
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