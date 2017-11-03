В МЧС Башкирии предупредили о гололедице на дорогах и мокром снеге

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Водителей просят быть крайне осторожными.
3 ноября будет облачная погода с прояснениями – ночью небольшой мокрый снег, по востоку до умеренного, днем небольшой мокрый снег, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Температура воздуха ночью 0-5°C, при прояснениях до -10°C, днем -3+2°C. Ветер юго-западный 5-10м/с. На автодорогах хорошая видимость, однако на отдельных участках дорог гололедица.
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