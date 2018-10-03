В Уфе появится новое 30-метровое граффити

Дом по ул. Дагестанской, 13/1 готовится к участию в городском конкурсе «Образцовый дом, двор, подъезд». Ранее его признали лучший на районном конкурсе.

Автор будущего граффити — художник Максим Дероза, победитель городского конкурса граффити, приуроченного к Году семьи.

Городской этап продлится до 15 декабря. Комиссия оценит внешний вид дома, креативность оформления, соблюдение норм жилищной эксплуатации, отсутствие у жильцов задолженности за коммунальные услуги.