В Уфе появится новое 30-метровое граффити

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Его нарисует на панельной девятиэтажке в Деме художник Максим Дероз.
Дом по ул. Дагестанской, 13/1 готовится к участию в городском конкурсе «Образцовый дом, двор, подъезд». Ранее его признали лучший на районном конкурсе.
Автор будущего граффити — художник Максим Дероза, победитель городского конкурса граффити, приуроченного к Году семьи.
Городской этап продлится до 15 декабря. Комиссия оценит внешний вид дома, креативность оформления, соблюдение норм жилищной эксплуатации, отсутствие у жильцов задолженности за коммунальные услуги.
О том, какой дом Уфы является лучшим, станет известно 27 декабря, в финале конкурса. Победителям вручат денежные премии, которые должны будут пойти на благотворительные цели.
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