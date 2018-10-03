В Уфе открылся Дом прощаний с усопшими

На Южном кладбище открылся «Муниципальный дом прощаний» с близкими людьми, сообщили в пресс-службе администрации города.

Дом прощаний спроектировал и построил «Комбинат специализированного обслуживания Уфы». Он представляет собой комплекс специально оборудованных помещений и залов с современным оборудованием для прощания с покойными, отпевания, хранения и предпохоронной подготовки умерших.