В Уфе открылся Дом прощаний с усопшими

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Процесс прощания специально обученный церемониймейстер траурного зала.
На Южном кладбище открылся «Муниципальный дом прощаний» с близкими людьми, сообщили в пресс-службе администрации города.
Дом прощаний спроектировал и построил «Комбинат специализированного обслуживания Уфы». Он представляет собой комплекс специально оборудованных помещений и залов с современным оборудованием для прощания с покойными, отпевания, хранения и предпохоронной подготовки умерших.
Там могут проходить гражданские панихиды и отмечаться памятные даты. В траурном зале предусмотрена необходимая атрибутика в соответствии с основными конфессиями в нашей республике: православной, мусульманской, иудейской.
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