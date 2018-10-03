На строительство третьей очереди уфимской набережной выделят 741,3 млн рублей

Участок набережной на реке Белой от створа улицы Бельской до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах Уфы построят за 741,3 млн рублей. Информация о тендере от Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на строительство третей очереди набережной появилась на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 18 октября, сам же аукцион пройдет 29 октября.