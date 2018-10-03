На строительство третьей очереди уфимской набережной выделят 741,3 млн рублей
Сегодня, 18:17ГородВиктория Куприянова
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Информация о тендере появилась на сайте госзакупок.
Участок набережной на реке Белой от створа улицы Бельской до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах Уфы построят за 741,3 млн рублей. Информация о тендере от Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на строительство третей очереди набережной появилась на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 18 октября, сам же аукцион пройдет 29 октября.
Напомним, победителем аукциона на строительство второй очереди набережной стало АО «Гидроремонт-ВКК» (дочерняя компании «РусГидро»).
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