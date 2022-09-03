Уфимка показала заботу чиновников о городе на примере «преображения» дыры в асфальте

Историю о преображении отверстия в асфальте по улице Караидельской в Уфе в формате «до и после» показала жительница Уфы Елена Огнева в комментариях под постом на странице Радия Хабирова в соцсети ВКонтакте.
Смотрите, какая красота! Сразу видно, как наши чиновники заботятся о городе, переживают за безопасность граждан… Фото было — стало.Елена Огнева
На фото «до» — дыра в асфальте неизвестного происхождения и глубины, на фото «после» это же отверстие засыпано асфальтовой крошкой перемешанной с листьями, но так, что провалиться в дыру и, к примеру, подвернуть лодыжку, можно легко и непринужденно.
Фото датируются 20 августа (фото до) и 3 сентября (фото после). На момент публикации восторгов Елены Огневой никто из представителей администрации Кировского района или же ЦУР Башкирии не разделил – комментарии женщины остались без ответа.