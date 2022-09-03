Уфимка показала заботу чиновников о городе на примере «преображения» дыры в асфальте

Уфимка показала заботу чиновников о городе на примере «преображения» дыры в асфальте
Уфимка показала заботу чиновников о городе на примере «преображения» дыры в асфальте
Вчера, 17:28ГородИрина ДеревянчукФото: vk.com Елена Огнева
Под постом главы Башкирии Радия Хабирова о скале Мамбет жители республики решили показать и другие красоты, так уфимка Елена Огнева показала «ликвидацию» дыры в асфальте.

Историю о преображении отверстия в асфальте по улице Караидельской в Уфе в формате «до и после» показала жительница Уфы Елена Огнева в комментариях под постом на странице Радия Хабирова в соцсети ВКонтакте.

Смотрите, какая красота! Сразу видно, как наши чиновники заботятся о городе, переживают за безопасность граждан… Фото было — стало.Елена Огнева

Фото:vk.com Елена Огнева

На фото «до» — дыра в асфальте неизвестного происхождения и глубины, на фото «после» это же отверстие засыпано асфальтовой крошкой перемешанной с листьями, но так, что провалиться в дыру и, к примеру, подвернуть лодыжку, можно легко и непринужденно.

Фото датируются 20 августа (фото до) и 3 сентября (фото после). На момент публикации восторгов Елены Огневой никто из представителей администрации Кировского района или же ЦУР Башкирии не разделил – комментарии женщины остались без ответа.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы