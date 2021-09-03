Жители домов в трёх районах Уфы на сутки останутся без холодной и горячей воды

Плановое отключение воды в Уфе запланировано на сегодня, 3 сентября. Водоснабжение отключат с 15:00 часов до 4 сентября 14:00 часов из-за ремонта водопровода. Об этом предупредила мэрия города.

Ни холодной, ни горячей воды не будет в домах в Советском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах. В некоторых домах просто понизят давление в системе водоснабжения. С полным списком адресов, где будет недоступна вода можно ознакомиться на сайте «Уфаводоканала». Отмечается, что проводимые работы улучшат надежность водоснабжения в Уфе на период отопительного сезона. Компания приносит извинения за временные неудобства. Воду можно набрать на колонках по адресам улица Бессонова, 24/1 и на пересечении улицы Комсомольской и Бессонова. Питьевую воду подвезут к домам на улицах Комсомольская, 153/1, Российская, 41/3, Рихарда Зорге, 25/1 и 35, проспект Октября, 73/1. Напомним, «Уфимские инженерные сети» предложили платить за отопление заранее, до начала отопительного сезона. В предприятии такие платежи назвали авансом. Это позволит уменьшить большие платежи за отопление.

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