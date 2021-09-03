В Уфе 100-летняя историческая дорога оказалась на грани уничтожения

В Уфе древняя мощёная дорога в лесу за парком имени Мажита Гафури в сторону станции Воронки чуть не была заасфальтирована. Тревогу забил активист движения «Дворы наши» Данил Кашапов, который стал очевидцем ремонтных работ.

Общественник сообщил Mkset, что вчера, 2 сентября, техника засыпала историческую тропу песком. Дорогу уже намеревались покрыть асфальтом, однако Кашапов, увидев происходящее, помешал работам. Фото: Данил Кашапов Власти хотели пожертвовать дорогой ради нового проекта Дороги в этом лесу делают в рамках проекта «Уфимское ожерелье», разработанный представителями «Центра прикладной урбанистики» и сами уфимцами. Проект поддержала администрация города. Он был запущен в мае этого года. Все ремонтные работы взяло на себя управление жилищным хозяйством Октябрьского района Уфы. Главной идеей проекта является создание в столице пешеходной тропы общей протяженностью 62,5 километра, которая охватит всю береговую линию Уфимского полуострова. Авторы проекта решили объединить все «дикие» пешеходные маршруты в городе в закольцованный путь под названием «Уфимское ожерелье». Такая дорога соединит практически все районы Уфы, за исключением Дёмского. Тропа предназначена для людей, которые ведут активный образ жизни, занимаются бегом и катаются на велосипедах. Мощённая дорожка должна была стать частью «Уфимского ожерелья». При этом координатор проекта Анвар Байков заявлял, что дорога будет сохранена в «первозданном виде». Видео: Данил Кашапов История тропинки остается загадкой На самом деле, о дорожке из брусчатки мало что известно. Многие предполагают, что дорога была проложена ещё 100 лет назад. По словам уфимского краеведа Янины Свице, сложно сказать точное происхождение тропинки. — Это было дачное место, вдоль Белой были какие-то дачи, хутора, имения, то есть люди здесь жили. Воронки — это был разъезд. Может эта дорога дореволюционная, может советских времен, это сложно сказать. Кроме того, когда у нас железную дорогу построили, там провели различные инженерные сооружения для дороги, и некоторые сохранились до сих пор. Там тоннели есть в районе Воронок, Дворца спорта. И сам лес, он не дикий, потому что склоны над Уфой в основном были голые до 1950-х годов, в 50-е года была большая программа по посадке деревьев, поэтому во многим местах посадки с тех времен. Что-то определенное сказать про эту дорогу сложно. Это явно со станцией связано. Брусчатку могли при советской власти выложить или в дореволюционные времена, — рассказывает Свице Mkset. Коренной уфимец Антон С. считает, что это и есть самая короткая улица Воронки, в длину она составляет всего около 150 метров. Первые упоминания об этом месте появились в 1900 году, тогда возле этого места располагалась станция Воронки. Мужчина также находил рядом с дорогой колесо, указывающее на то, что здесь была кузница. Также на возле дороги можно найти различные предметы обихода, говорящие о том, что тут раньше жили люди. Мирное соглашение После того, как активист Кашапов увидел, что историческую дорогу уничтожают, он сразу же связался с главой администрации Октябрьского района, техника которой проводила работы. Дорогу удалось отстоять. После переговоров глава района пообещал не трогать тропу. А сегодня, 3 сентября, при местных жителях уберут засыпанный песок.

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