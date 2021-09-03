Строительство зининской развязки в Уфе обойдется в 1,5 миллиарда рублей

Строительство развязки в уфимском поселке Зинино оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Об этом заявил на брифинге в Минтрансе Башкирии начальник управления по строительству администрации Уфы Константин Паппе.

Как он отметил, город надеется, что средства будут выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», пишет «Башинформ». Строительные работы выполняет «Уралмостострой». Ремонт начался в августе. Планируется построить 60-метровый путепровод и дорогу протяженностью 1,85 километра от пересечения с М5 до мечети на въезде в Нагаево. Для строительства развязки дорожникам придётся перенести газопровод и электролинии железной дороги. По словам Паппе, объект завершат во второй половине 2023 года. Напомним, администрация Уфимского района планирует отремонтировать дорогу «Березовка-Нижегородка». На работы она готова потратить 64,8 миллиона рублей. Соответствующая закупка уже появилась на сайте госзакупок.

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