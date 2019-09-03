В городах Башкирии обещают выстроить систему безопасности как в уфимском Инорсе
Новые камеры наблюдения, фонари и зоны отдыха должны сделать свое хорошее дело.
Сегодня, 3 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии мэр Уфы Ульфат Мустафин рассказал о криминогенной обстановке в столичном микрорайоне Инорс.
С конца 2018 года этому району уделялось особое внимание. Ситуация не раз обсуждалась в правительстве региона и мэрии Уфы. Решили попытаться исправить ситуацию при помощи улучшения систем видеонаблюдения, освещения, усиления полицейских патрулей, а также благоустройства района.
Из промежуточных итогов – создание нового отдела полиции. оборудование 639 новых светильников, видеокамер, создание новых детских и спортивных площадок.
По мнению представителей власти, эти меры помогли понизит уровень преступности в Инорсе.
Судя по всему, врио главы Башкирии Радий Хабиров остался доволен услышанным.
—Я попросил взять Инорс, как пример того, как мы будем работать в наших городах и селах, - объяснил он сегодня на оперативке. – Сейчас я к главам обращаюсь, я бы на вашем месте сидел и записывал. Это и есть пример того, как мы последовательно и комплексно будем решать такие вопросы.