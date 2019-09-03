В городах Башкирии обещают выстроить систему безопасности как в уфимском Инорсе

С конца 2018 года этому району уделялось особое внимание . Ситуация не раз обсуждалась в правительстве региона и мэрии Уфы. Решили попытаться исправить ситуацию при помощи улучшения систем видеонаблюдения, освещения, усиления полицейских патрулей, а также благоустройства района.

—Я попросил взять Инорс, как пример того, как мы будем работать в наших городах и селах, - объяснил он сегодня на оперативке. – Сейчас я к главам обращаюсь, я бы на вашем месте сидел и записывал. Это и есть пример того, как мы последовательно и комплексно будем решать такие вопросы.