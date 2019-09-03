Как в «Хогвардсе»: после реконструкции школа № 44 Уфы изменилась до неузнаваемости

Для первоклассников обновленной уфимской школы № 44 сегодня, действительной, знаковый день. С сегодняшнего дня они стали учениками одного из первых полилингвальных многопрофильных образовательных учреждений республики. Родители и высокопоставленные гости торжественной линейки убедились своими глазами, что образовательное учреждение полностью соответствует всем требованиям и нормам. Более того, школа № 44 с этого дня стала одной из лучших школ столицы благодаря обновленной материально-технической базе.

Фото: Пресс-служба администрации Уфы

«Школа очень сильно поменялась»

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, в уфимской школе № 44 состоялось во дворе. Школьники и учителя действительно были рады новому учебному году. Больше чем они радовались мамы, папы, бабушки и дедушки, снимающие каждое движение своих чад на камеру мобильных телефонов. Поводов для радости было достаточно. Предыдущие два года учителя и школьники были вынуждены тесниться в других уфимских образовательных учреждениях, так как их родную школу закрыли на ремонт. И вот, масштабная реконструкция завершена и обновленная школа новыми корпусами открыла свои двери. Школа изменилась не только внешне, но и содержанием: она получила статус полилингвальной многопрофильной. Таких школ в республике всего лишь два — школа № 44 в Советском и школа № 162 в Демском районах Уфы. В течение ближайших пяти лет в разных городах республики планируются построить еще 12 подобных учреждений.

Фото: Пресс-служба администрации Уфы

Масштабной реконструкцией школы занималась группа компаний «СУ-10», она вошла в перечень объектов к 100-летию Республики Башкортостан. Общая сумма контракта составила 518,43 млн рублей. Реконструкция была тщательной: строителям пришлось снести несколько корпусов 1937 года и вместо него построить новые. В целом, общая площадь школы увеличилась до 20 тысяч кв. м. Теперь здесь в одну смену смогут учиться сразу 1300 школьников.

Школа издалека выделяется необычной яркой цветовой концепцией. Чтобы зайти, нужно пройти через турникет. Для школьников младших классов отстроен отдельный корпус, они попадают в школу через другой вход. Таким образом, благодаря удачному проектированию, руководству школы удастся избежать давки и столпотворений. У младших и старших отдельные столовые, для малышей установлены удобные низкие раковины. Кроме того, в школе три спортзала: в одном из них занимаются начальные классы, в остальных — старшеклассники. Каждый из них оборудован душевыми кабинами и удобными раздевалками. Специальное, качественное покрытие полов в спортзалах поможет избежать случайных травм во время занятия спортом.

Кроме того, в школе предусмотрена безбарьерная среда: отсутствие порогов позволяет передвигаться свободно, предусмотрены тактильные дорожки. Корпуса между собой соединены теплым переходом.

Фото: Пресс-служба администрации Уфы

— Школа очень сильно поменялась после ремонта, — признается восьмиклассница Валерия. — Ярко стало, красиво. Раньше вот я ходила и боялась, что потолок может обвалиться. А сейчас все новое. Я очень рада!

Оснащение как в передовых вузах

В коридоре привлекает внимание стенд с изображениями учителей. Приглядевшись, понимаешь, почему они цепляют глаз: изображения двигаются, как всем знакомой волшебной школе «Хогвардс». Использование современных технологий даже в мелочах эту школу ставит выше многих других уфимских учебных заведений.

Фото: Пресс-служба администрации Уфы

В новой школе будут основное внимание уделять изучению иностранных языков. Оснащение в так называемых лингофонных классах не уступает передовым вузам страны. Перед каждым учеником — ноутбук с выходом на глобальную сеть и наушники. Через эти наушники ученик не только связывается со всем классом, но и может соединиться лично с учителем и общаться «наедине». Интернет же дает возможность проводить онлайн-уроки, общаться со сверстниками из других стран. Учителя также благодарят за улучшенные интерактивные доски и стенды, новые проекторы и игровые зоны.

В школе хотят, чтобы дети знали иностранный как родной. Для этого с младших классов постепенно некоторые основные предметы, как математика, биология, химия будут частично преподаваться на английском языке. Ожидается, что последние годы учебы в школе ученики смогут учить математику полностью на английском языке.

Кроме того, в школе можно будет изучать немецкий, французский, китайский и турецкий. Не забывают и родном языке — такие предметы, как музыка, окружающий мир будут вестись на башкирском.

Фото: Пресс-служба администрации Уфы

В целом, отмечают преподаватели, количество часов по основным иностранным языкам будет увеличено вдвое.

Акцент на иностранные языки не помешает школе придерживаться основного профиля — это финансово-экономический. Благодаря трехстороннему договору между школой, администрацией Советского района и Финансовым университетом при Правительстве РФ, учебное заведение в силах обеспечить своим выпускникам перспективную и интересную работу в будущем, конкурентоспособность и востребованность в рынке труда.

За реконструкцию твердая «5»

На торжественном мероприятии присутствовали и. о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Раиф Абдрахимов, глава Администрации ГО г. Уфа Ульфат Мустафин, заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы Российской Федерации Почётный гражданин Уфы Рима Батталова, председатель Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан Валерий Трофимов, генеральный директор ООО «Строительный трест № 10» Валерий Мансуров и другие почетные гости. Они собственными глазами убедились, что реконструкция школы проведена на высочайшем уровне — за подготовку к новому учебному году группе компаний «СУ-10» можно поставить твердую «5».

Фото: Пресс-служба администрации Уфы

Как сообщил генеральный директор «СУ-10» Валерий Мансуров, для них открытие этой школы знаковый момент. За 18 лет работы в строительном рынке школа № 44 стала двадцатой школой, сданной к 1 сентября.

— Эту школу мы построили и преобразили буквально за полтора года, смотрите, какой она прекрасной и красивой стала. Дети, мы вам завидуем. Я думаю, что в таких условиях вы будете учиться только на «отлично», — отметил он.

Слова благодарности также прозвучали из уст мэра города Ульфата Мустафина.

Фото: Пресс-служба администрации Уфы