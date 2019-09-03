Дмитрию Медведеву рассказали о полилингвальной школе в микрорайоне «Яркий» в Уфе

Накануне, 2 сентября, врио главы республики Радий Хабиров выступил на видеоселекторном совещании перед главой правительства России Дмитрием Медведевым. Руководитель Башкирии поделился последними новостями из школьной сферы и с гордостью рассказал об уникальной смарт-школе на 1 тыс. мест в Уфе, которая торжественно открылась в Уфе.

Как отметили в правительстве Башкирии, полилингвальная многофункциональная школа в микрорайоне «Яркий» кардинально отличается от остальных школ Башкирии, причем это связано и с внешним обликом учебного заведения, и с принципами обучения в нем. Школа оборудована буквально по последнему слову учебной техники, а обучение в ней будет вестись, в том числе. на иностранных языках.

Например, школа № 162 оборудована 11 спортивными зонами, тренажерным залом и бассейном, актовым залом.

Кстати, сейчас таких школ, специализирующихся на иностранных языках, в республике всего лишь две — в Демском и Советском районах Уфы. Обе школы открыли свои двери вчера — школа № 44 будет работать после реконструкции, школа № 162 была возведена с нуля.

Чтобы освоить иностранные языки на уровне родного, детям будут преподавать часть основных предметов на иностранном. При этом у школ будет дополнительно еще и определенный базовый уклон: у школы №162 в «Ярком» — медицинский, у школы №44 в Советском районе — финансово-экономический.

Радий Хабиров, выступая перед Дмитрием Медведевым, отметил, что в этом году в республике откроются рекордное количество образовательных учреждений — 21 школа и столько же детских садов, которые строятся в рамках нацпроекта «Образование».

Реакция премьер-министра России на эти новости была очень позитивной.

- Честно говоря, сердце радуется, - сказал Дмитрий Медведев. - Трудно было представить совсем недавно, чтобы даже в масштабах такой крупной республики, как Башкортостан, появились такие прекрасные объекты. А что уж говорить о небольших субъектах Российской Федерации! Но теперь это происходит! И вы правильно сказали, что это сттало возможным, благодаря национальному проекту.

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