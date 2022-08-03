Минстрой Башкирии согласовал проекты жилых застроек кварталов в уфимской Черниковке

Сегодня, 3 августа стало известно, что министерство строительства и архитектуры Башкирии согласовали два проекта будущих жилых застроек в уфимской Черниковке на площади почти в 9 гектаров. На столь впечатляюще территории власти планируют 85 тысяч квадратных метров жилья и тысячу административных, то есть нежилых «квадратов». Реализовать оба проекта намерены в течении 7 лет.
Уточним о каких территориях в Черниковке идет речь — это участок ограниченный улицами Интернациональная, Нежинская, Маяковского, Победы и больницей № 13 и участок который формируется улицами Орджоникидзе, Уссурийская, Вологодская и Суворова. Причем реализовывать задуманное власти рассчитывают начать уже в следующем 2023 году.
И если с проектами застройки в Черниковке все уже решено, то еще один проект в центре Уфы, а именно в границах смежных кварталов ограниченных улицами Вокзальная, Ленина, Златоустовская, Цюрупы, Кировоградская и Белякова, власти еще рассматривают, то есть находится он пока что в подготовительной стадии.