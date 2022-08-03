Минстрой Башкирии согласовал проекты жилых застроек кварталов в уфимской Черниковке

И если с проектами застройки в Черниковке все уже решено, то еще один проект в центре Уфы, а именно в границах смежных кварталов ограниченных улицами Вокзальная, Ленина, Златоустовская, Цюрупы, Кировоградская и Белякова, власти еще рассматривают, то есть находится он пока что в подготовительной стадии.