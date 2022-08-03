Дерево дороже покупки: поучаствовать в озеленении Уфы можно вместе с ТРЦ «Планета»

Как сообщили организаторы акции, главная цель акции — способствовать формированию экологической культуры города. И достичь ее организаторы намерены с учетом формата деятельности ТРЦ «Планета».
На деле это выглядит так: на всех входах в ТРЦ «Планета» ведется подсчет количества посетителей, которые вошли внутри здания. Счетчик размещен в открытом доступе на сайте «Планеты», и по нему видно, что на сегодняшний день в торгово-развлекательном центре побывали уже почти 500 тысяч гостей.
Подсчет количества посетителей понадобился для того, чтобы определить количество деревьев по итогам акции в пропорции одно дерево на сто тысяч покупателей. Таким образом на сегодня уже очевидно, что будет высажено не меньше трех деревьев. А с учетом того, что ТРЦ «Планета» пользуется большой популярностью у горожан и гостей Уфы, можно не сомневаться, что деревьев будет высажено явно больше десятка.
Параллельно в период акции в ТРЦ «Планета» проходит розыгрыш призов, среди которых — брендированные зонты, спортивные бутылки и абонементы в фитнес-центр Mendeleef Fitness. Чтобы принять участие в этом розыгрыше, важно с 12 июля по 29 сентября сделать покупку в любом из магазинов на территории ТРЦ «Планета» на сумму не менее 100 рублей и зарегистрировать чек в личном кабинете (promoufa.planeta-mall.ru) на сайте торгово-развлекательного центра.
Розыгрыш призов будет проходить один раз в две недели, победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел. НО без подарков в любом случае не останется никто, потому что каждый зарегистрировавшийся участник розыгрыша получит упаковку семян мяты, мелиссы и других растений и сможет заняться оезеленением в масштабах своей квартиры.
С подробностями акции можно ознакомиться на сайте: ufa.planeta-mall.ru
Поможем Земле вместе с ТРЦ «Планета»!
Справка о ТРЦ
«Планета» в Уфе — это ТРЦ суперрегионального формата. Комплекс состоит из двух зданий — ТРЦ с площадью 169 000 кв.м и отдельно стоящего здания гипермаркета LEROY MERLIN площадью 16 500 кв.м.
На трех уровнях торгового центра расположены продуктовый гипермаркет «О’Кей», спортивный гипермаркет «Спортмастер», гипермаркеты бытовой техники и электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS, девятизальный кинотеатр «Киномакс», семейный парк развлечений «Мегалэнд», а также более 200 ведущих международных и российских брендов, таких как ZARINA, Love Republic, Benetton, 12 STOREEZ, Lacoste, «Л'Этуаль», Henderson, Colin's, Familia, «Снежная Королева», Gloria Jeans, Geox, «Детский мир», Gulliver и многие другие.
Покупателей комплекса ожидают рестораны KFC, Kitchen, «Разжигатели», а также другие кафе и рестораны.
В ТРЦ «Планета» открыт первый в Республике Башкортостан крытый аквапарк площадью 5 400 кв.м.
В 2014 году ТРЦ «Планета» в Уфе стал победителем престижной премии CRE MoscowAwards в номинации «Сверхбольшой торговый центр».
Официальный сайт: https://ufa.planeta-mall.ru/