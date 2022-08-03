Дерево дороже покупки: поучаствовать в озеленении Уфы можно вместе с ТРЦ «Планета»

Дерево дороже покупки: поучаствовать в озеленении Уфы можно вместе с ТРЦ «Планета»
Дерево дороже покупки: поучаствовать в озеленении Уфы можно вместе с ТРЦ «Планета»
Вчера, 09:25ГородФото: ufa.planeta-mall.ru
С 12 июля по 30 сентября торгово-развлекательный центр «Планета» проводит экологическую акцию «Зеленая планета».

Как сообщили организаторы акции, главная цель акции — способствовать формированию экологической культуры города. И достичь ее организаторы намерены с учетом формата деятельности ТРЦ «Планета».

На деле это выглядит так: на всех входах в ТРЦ «Планета» ведется подсчет количества посетителей, которые вошли внутри здания. Счетчик размещен в открытом доступе на сайте «Планеты», и по нему видно, что на сегодняшний день в торгово-развлекательном центре побывали уже почти 500 тысяч гостей.

Подсчет количества посетителей понадобился для того, чтобы определить количество деревьев по итогам акции в пропорции одно дерево на сто тысяч покупателей. Таким образом на сегодня уже очевидно, что будет высажено не меньше трех деревьев. А с учетом того, что ТРЦ «Планета» пользуется большой популярностью у горожан и гостей Уфы, можно не сомневаться, что деревьев будет высажено явно больше десятка.

Фото:ufa.planeta-mall.ru

Параллельно в период акции в ТРЦ «Планета» проходит розыгрыш призов, среди которых — брендированные зонты, спортивные бутылки и абонементы в фитнес-центр Mendeleef Fitness. Чтобы принять участие в этом розыгрыше, важно с 12 июля по 29 сентября сделать покупку в любом из магазинов на территории ТРЦ «Планета» на сумму не менее 100 рублей и зарегистрировать чек в личном кабинете (promoufa.planeta-mall.ru) на сайте торгово-развлекательного центра.

Фото:ufa.planeta-mall.ru

Розыгрыш призов будет проходить один раз в две недели, победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел. НО без подарков в любом случае не останется никто, потому что каждый зарегистрировавшийся участник розыгрыша получит упаковку семян мяты, мелиссы и других растений и сможет заняться оезеленением в масштабах своей квартиры.

С подробностями акции можно ознакомиться на сайте: ufa.planeta-mall.ru

Поможем Земле вместе с ТРЦ «Планета»!

Справка о ТРЦ

«Планета» в Уфе — это ТРЦ суперрегионального формата. Комплекс состоит из двух зданий — ТРЦ с площадью 169 000 кв.м и отдельно стоящего здания гипермаркета LEROY MERLIN площадью 16 500 кв.м.

На трех уровнях торгового центра расположены продуктовый гипермаркет «О’Кей», спортивный гипермаркет «Спортмастер», гипермаркеты бытовой техники и электроники «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS, девятизальный кинотеатр «Киномакс», семейный парк развлечений «Мегалэнд», а также более 200 ведущих международных и российских брендов, таких как ZARINA, Love Republic, Benetton, 12 STOREEZ, Lacoste, «Л'Этуаль», Henderson, Colin's, Familia, «Снежная Королева», Gloria Jeans, Geox, «Детский мир», Gulliver и многие другие.

Покупателей комплекса ожидают рестораны KFC, Kitchen, «Разжигатели», а также другие кафе и рестораны.

В ТРЦ «Планета» открыт первый в Республике Башкортостан крытый аквапарк площадью 5 400 кв.м.

В 2014 году ТРЦ «Планета» в Уфе стал победителем престижной премии CRE MoscowAwards в номинации «Сверхбольшой торговый центр».

Официальный сайт: https://ufa.planeta-mall.ru/

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