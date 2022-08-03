Дерево дороже покупки: поучаствовать в озеленении Уфы можно вместе с ТРЦ «Планета»

Подсчет количества посетителей понадобился для того, чтобы определить количество деревьев по итогам акции в пропорции одно дерево на сто тысяч покупателей. Таким образом на сегодня уже очевидно, что будет высажено не меньше трех деревьев. А с учетом того, что ТРЦ «Планета» пользуется большой популярностью у горожан и гостей Уфы, можно не сомневаться, что деревьев будет высажено явно больше десятка.