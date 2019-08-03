Зоркий глаз: ГИБДД рассекретила полный список камер видеофиксации в Уфе

Наши коллеги с портала Ufatime.Ru провели титаническую работу и подготовили текстовую версию дорожных камер видеофиксации, которые установлены на территории Уфы.

Ознакомиться с полным списком можно здесь.

В списке есть информация о местоположении камер и нарушениях, которые они могут зафиксировать.