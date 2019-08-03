Зоркий глаз: ГИБДД рассекретила полный список камер видеофиксации в Уфе
Вчера, 13:30ГородТатьяна МайороваФото: ВКонтакте
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Список камер доступен в режиме онлайн.
Наши коллеги с портала Ufatime.Ru провели титаническую работу и подготовили текстовую версию дорожных камер видеофиксации, которые установлены на территории Уфы.
Ознакомиться с полным списком можно здесь.
В списке есть информация о местоположении камер и нарушениях, которые они могут зафиксировать.
Такие же интерактивные карты есть для всех регионов России.
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