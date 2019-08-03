«Уфаводоканал» отключит воду в четырех районах города
Вчера, 11:06ГородТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Это связано с подготовкой систем водоснабжения к зиме.
Накануне, 2 августа, МУП «Уфаводоканал» на своем сайт опубликовал подробный график отключений водоснабжения в Уфе. Он касается четырех районов города.
Жильцам домов стоит побеспокоиться о запасах воды.
Подробнее с графиком отключения и номерами домов можно ознакомиться здесь.
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