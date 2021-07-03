﻿В Уфе разработают проект квартала на набережной реки Белой

﻿В Уфе разработают проект квартала на набережной реки Белой
﻿В Уфе разработают проект квартала на набережной реки Белой
3 июля, 10:19ГородАлександра КонстантиноваФото: ufacity.info
Республиканский градостроительный центр получил от администрации Уфы разрешение начать разрабатывать проект планировки и проект межевания квартала на набережной реки Белой в Кировском районе города.

Согласно постановлению городской мэрии, участок охватывает улицы Набережная, Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди, Карла Маркса, Тукаева и Местные Дубнячки. Площадь территории составляет 48,2 гектара.

На данной территории будут расположены зеленые насаждения, объекты активного отдыха, парки, лесопарки, скверы, бульвары, многоэтажная жилая и общественно-деловая застройки.

До начала проектирования необходимо выполнить инженерные изыскания, которые осуществляются с учётом особых условий использования территории, говорится в документе. После этого проект передадут на рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы в течение 18 месяцев и назначат общественные обсуждения по проекту.

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