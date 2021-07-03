﻿В Уфе разработают проект квартала на набережной реки Белой

Согласно постановлению городской мэрии, участок охватывает улицы Набережная, Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди, Карла Маркса, Тукаева и Местные Дубнячки. Площадь территории составляет 48,2 гектара.
На данной территории будут расположены зеленые насаждения, объекты активного отдыха, парки, лесопарки, скверы, бульвары, многоэтажная жилая и общественно-деловая застройки.
До начала проектирования необходимо выполнить инженерные изыскания, которые осуществляются с учётом особых условий использования территории, говорится в документе. После этого проект передадут на рассмотрение в Главное управление архитектуры и градостроительства Уфы в течение 18 месяцев и назначат общественные обсуждения по проекту.