В Уфе всё руководство фонда капремонта Башкирии подало в отставку

2 июля после оперативного совещания в кабинете министров все заместители, один из которых, Александр Шкляр, с июня исполняющий обязанности директора, написали заявления об уходе по собственному желанию.

Сейчас назначен новый врио управляющего фонда — Павел Сафонов, работавший в этой организации в 2016–2019 годах в должности первого заместителя директора. Он уволился из фонда весной прошлого года, когда его директором был назначен Ринат Даминов.

2 июля министерство снова пригласило Сафонова на работу.

Павел Сафонов родился в январе 1986 года в селе Месягутово Дуванского района Башкирии. Окончил УГАТУ по специальности государственное и муниципальное управление и УГНТУ по специальности строительство. Карьеру начинал в 2009 году специалистом по качеству в санатории «Янган-тау», в 2010–2011 годах работал финансовым консультантом в ВТБ-24, в 2011-2012 — менеджером ООО «Мир», затем коммерческим директором ООО «Кургазак плюс». В 2012 году поступил на муниципальную службу. Работал ведущим специалистом, заместителем начальника отдела ЖКХ и благоустройства в администрации Ленинского района Уфы. В 2015–2016 годах — помощник вице-премьера Башкирии Владимира Нагорного. В 2016 году был назначен первым заместителем генерального директора фонда капремонта.