В Уфе появилось 60 новых камер для фиксации ДТП

На сегодняшний день на территории Башкирии действуют 162 стационарных, 32 передвижных и шесть камер, фиксирующих правила парковки. Еще порядка 60 комплексов начали работать с 1 июля в тестовом режиме.

Комплексы фотовидеофиксации дисциплинируют водителей и призваны снизить количество ДТП.

Власти региона до 1 августа планируют заключить договор на установку 609 комплексов фотовидеофиксации нарушений. Кроме того, в этом году будет обеспечено нанесение разметки термопластиком на дорогах регионального значения, центральных улицах и пешеходных переходах в населённых пунктах.