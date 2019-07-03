Оперативный аврал: более 300 сотрудников ЖКХ отправили в Сипайлово чистить улицы

Микрорайон убирали 70 единиц спецтехники и 300 сотрудников.

Коммунальные службы Кировского района демонтируют бетонные блоки на тротуаре улицы Юрия Гагарина. Работники УЖХ Кировского района ведут покос травы на улицах Баязита Бикбая и Юрия Гагарина. Коммунальщики из Орджоникидзевского района собирают и вывозят бытовой мусор, косят траву, сметают мусор с проезжей части и пешеходных дорожек. 20 человек от МУП «Уфаводоканала» чистят газоны.

Напомним, Международные Детские игры пройдут в Уфе с 9 по 14 июля. Город ждет прибытия 1207 юных спортсменов из 85 городов и 30 стран мира. Помимо спортсменов, в Играх будут задействованы 277 судей и 516 волонтеров, а также другие участники. Планируется разыграть 433 медали по девяти видам спорта. При этом скалолазание и греко-римская борьба будут включены в программу Игр впервые.

Спортивные объекты, на которых пройдут состязания, расположены по всему городу. Так, соревнования по фехтованию и греко-римской борьбе состоятся в Центре спортивной подготовки по улице Камышлинской, под баскетбол, пляжный волейбол и дзюдо выделены спортивные площадки в парке Кашкадан, под футбол — стадион «Нефтяник», под скалолазание — пространство в парке «Ватан».