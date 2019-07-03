Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
Оперативный аврал: более 300 сотрудников ЖКХ отправили в Сипайлово чистить улицы
Сюжеты:
Болеем за нашихНациональные проекты 2019-2024Дело Луизы
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Оперативный аврал: более 300 сотрудников ЖКХ отправили в Сипайлово чистить улицы

3 июля, 15:50ГородЗлата ЗуковичФото: Дмитрий Колпаков/ Sobkor02.ru
Читайте
также
Короли госзаказов: самые дорогие госзакупки в Башкирии связаны со скандалами
Ростислав Мурзагулов — о войне с Proufu и Bonus: «Бог вам судья»
Журналисты уфимского издания ProUfu обратились к читателям за поддержкой