В Уфе в текущем году на ремонт домов выделили 2,6 млрд рублей

Сегодня, 3 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы был заслушан отчет о ходе ремонта многоквартирных домов.

В целом речь идет о проведении в текущем году 549 многоквартирных домов.

- Сегодня уже выполнен капитальный ремонт в 140 домах. В них проведен ремонт систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыш, ремонт и утепление фасадов, замена и модернизация лифтов, - пояснил директор МБУ «Управление жилищного хозяйства» Уфы Раиль Мирхайдаров.