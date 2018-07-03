В Уфе на улицах появятся новые видеокамеры фиксации

Сегодня, 3 июля, на оперативном совещании в администрации Уфы первый вице-мэр столицы Салават Хусаинов сообщил, что на наиболее опасных участках дорожной инфраструктуры в Уфе установят дополнительно 21 камеру. По его мнению, это должно положительно повлиять на улучшение обстановки на автотрассах Уфы.

При этом Салават Хусаинов обратил особое внимание на то, чтобы на всех городских улицах и пригородных трассах сразу же после полимеризации дорожного полотна в ходе ремонта наносилась дорожная разметка.