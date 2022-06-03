Хотят сломать и вскрыть: уфимцы обвинили БашРТС в разрушении двора на Комсомольской

Жители дома по улице Комсомольской обратились к главе Башкирии с очередной жалобой на БашРТС. На этот раз камнем преткновения стал ремонт теплотрассы, часть которой проходит на территории двора жилого дома. Жители сообщают, что компания якобы отказывается восстанавливать придомовую территорию.

На сайте электронной приемной органов власти жители Уфы, а именно многоквартирного дома № 148 по улице Комсомольская массово пишут обращения на имя главы РБ. Причиной стали предстоящие работы ресурсоснабжающей компании БашРТС. По словам уфимцев, БашРТС проводит ремонт теплотрассы, часть которой находится на территории двора данного дома. — При проведении работ БашРТС намерены сломать забор и вскрыть асфальт вокруг дома, а также разместить технику на придомовой территории, на которой организованы детская площадка и парковочные места для автомобилей жильцов дома. сообщает Кузнецов А. на сайте электронной приемной. Жители подчеркивают, что сам двор небольшой, отсюда и возникают проблемы: жильцам негде будет парковать транспортные средства, также из-за «возросшей опасности» невозможной делается и прогулка с детьми. Кроме того, жители многоквартирного дома указывают, что представители БашРТС им уже заявили, что восстанавливать придомовую территорию после завершения работ они не планируют. — Утверждается, что собственники дома должны самостоятельно (за свой счет) восстановить: забор, асфальт и другие элементы двора поврежденные при ремонте теплотрассы, — пишет Кузнецов А. Кроме того, в одном из обращений указывается, что капитальный ремонт на придомой территории в БашРТС намерены проводить без разрешения управляющей компании и жильцов дома. Mkset обратился за комментарием в пресс-службу ресурсоснабжающей компании, где нам сообщили, что автостоянка и забор были обустроены без согласования с БашРТС. — Данное решение было принято с нарушением всех имеющихся норм и правил в сфере теплоснабжения, поскольку находится в охранной зоне теплосети, которая поставляет тепло в данном квартале. пресс-служба ООО «БашРТС». Кроме того, в пресс-службе подтвердили, что будет проводится демонтаж автостоянки и забора, так как «их обустройство было неправомерно и, к тому же, небезопасно для самих жителей». Тем не менее подчеркивается, благоустройство территории после окончания работ будет восстановлено в полном объеме. Известно, что запланированный капитальный ремонт тепломагистрали «необходим для поддержания качества и бесперебойности теплоснабжения зимой».

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