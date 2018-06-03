В Уфе с начала года сократили 2783 человека

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Тем не менее, за пять месяцев этого года количество официальных безработных снизилось с 5108 до 4852 человек.
В Уфе с начала года 160 организаций сократили 2783 человека, еще 1939 из числа сокращенных находятся в числе предполагаемых к увольнению, сообщает Центр занятости Уфы.
1098 человек из 2783 уже нашли работу. По данным Центра, за пять месяцев этого года количество официальных безработных снизилось с 5108 до 4852 человек - с 0,86 до 0,81%.
Количество открытых вакансий с начала года возросло с 17,7 до 22 тысяч, 1300 из которых появились только за эту неделю.
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