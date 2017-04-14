Дожди в Уфе подтопили улицу Бехтерева

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Снимки улицы опубликованы на сайте мэрии.
Дожди в Уфе приводят порой к неожиданным последствиям. Так обильные дожди в привели к подтоплению проезжей части и тротуаров по улице Бехтерева, сообщается на официальном сайте администрации Уфы.
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Сюжеты: Фотофакт
- В данное время принимаются меры по предотвращению последствий и её дальнейшего подтопления, - уточнили в администрации.
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