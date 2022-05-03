Сегодня в Уфе несколько троллейбусов прекратят свою работу

Сегодня, 3 мая, троллейбусные маршруты под номерами 13, 16 и 21 временно прекратят свою работу. Как уточняют в пресс-службе администрации Уфы, все дело в проведении ремонтных работ на улице Авроры. Так, на участке от Рабкоров до Софьи Перовской будет отключена троллейбусная сеть. Аналогичная ситуация и на улице Кемеровской, а именно на участке от Комарова до Новоалександровского шоссе.