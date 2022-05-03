Сегодня в Уфе несколько троллейбусов прекратят свою работу

Сегодня в Уфе несколько троллейбусов прекратят свою работу
Сегодня в Уфе несколько троллейбусов прекратят свою работу
Вчера, 09:40ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Речь идёт о троллейбусных маршрутах № 13, 16 и 21, сообщает пресс-служба администрации.

Сегодня, 3 мая, троллейбусные маршруты под номерами 13, 16 и 21 временно прекратят свою работу. Как уточняют в пресс-службе администрации Уфы, все дело в проведении ремонтных работ на улице Авроры. Так, на участке от Рабкоров до Софьи Перовской будет отключена троллейбусная сеть. Аналогичная ситуация и на улице Кемеровской, а именно на участке от Комарова до Новоалександровского шоссе.

Известно, что ограничения продлятся до полуночи 7 мая.

Кроме того, власти сообщили об изменении схемы движения некоторых троллейбусный маршрутов:

Троллейбус № 4 — от конечной остановки «Троллейбусное депо № 2» по ул. Кольцевой — ул. Машиностроителей — ул. Первомайской — ул. Ульяновых — ул. Кольцевой — «Троллейбусное депо № 2».

Троллейбус № 15 — «Уфимский ДОК» — по ул. Кольцевой — ул. Ульяновых — ул. Первомайской — «Уфимский ДОК».

Троллейбус № 22 — «Ледовый дворец «Уфа-Арена» до троллейбусного депо № 1 (ул. Адмирала Макарова).

Ранее мы сообщали об ограничении движения на нескольких улицах 5, 7 и 9 мая.

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