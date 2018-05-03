В Уфе на подиум выйдут модели 50+

24 мая в Уфе пройдет «Подиум зрелой красоты – 2018» с моделями старше 50 лет, сообщили в пресс-службе администрации города.

Показ проводится с целью привлечь внимание российского общества к культуре восприятия зрелого возраста. В рамках проекта пройдут мастер-классы и ярмарка авторских работ. Выступят танцевальные и вокальные коллективы.