В Уфе на подиум выйдут модели 50+

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Одежду продемонстрируют зрелые женщины.
24 мая в Уфе пройдет «Подиум зрелой красоты – 2018» с моделями старше 50 лет, сообщили в пресс-службе администрации города.
Показ проводится с целью привлечь внимание российского общества к культуре восприятия зрелого возраста. В рамках проекта пройдут мастер-классы и ярмарка авторских работ. Выступят танцевальные и вокальные коллективы.
Мероприятие пройдет в 15:00 по адресу: улица Карла Маркса, 20 в ресторане «Большой».
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