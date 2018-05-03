В Башкирии реки Белая и Уфимка поднялись на 50 сантиметров

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За сутки опустилась только река Дема.
Сюжеты: Весна в Башкирии
В Стерлитамаке река Белая поднялась за сутки на 49 сантиметров и на 3 мая уровень воды составил 226 сантиметров, сообщили в Башгидрометцентре. В Уфе за сутки уровень Белой увеличился на 18 сантиметров.
Река Дема в районе деревни Бочкарево наоборот спустилась на 25 сантиметров, а Уфимка в районе Шакши поднялась на целых 54 сантиметра.
Беспокоиться из-за поднятия уровня рек не стоит, поскольку до уровня, когда они могут выйти из берегов, еще очень далеко: от одного до трех метров.
Можно заметить, что и купаться еще очень рано. Самая высокая температура реки на 3 мая в Деме - +9°C.
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