В Башкирии реки Белая и Уфимка поднялись на 50 сантиметров

В Стерлитамаке река Белая поднялась за сутки на 49 сантиметров и на 3 мая уровень воды составил 226 сантиметров, сообщили в Башгидрометцентре. В Уфе за сутки уровень Белой увеличился на 18 сантиметров.

Река Дема в районе деревни Бочкарево наоборот спустилась на 25 сантиметров, а Уфимка в районе Шакши поднялась на целых 54 сантиметра.

Беспокоиться из-за поднятия уровня рек не стоит, поскольку до уровня, когда они могут выйти из берегов, еще очень далеко: от одного до трех метров.