Мэрия Уфы открестилась от программы частников по льготной установке окон
Представители администрации Уфы заявили, что не имеют отношения к разрекламированной коммерсантами акции.
Сегодня, 3 мая, на сайте администрации Уфы появилось извещение о том, что городские власти не имеют никакого отношения к «программе по льготной установке пластиковых окон, остеклению и отделке балконов и лоджий», информация о которой размещена на досках объявлений подъездов многоквартирных домов. Между тем, в Управление жилищного хозяйства (УЖХ) Уфы то и дело стали звонить горожане с просьбой дать пояснения об этой акции.
- Данные объявления являются рекламной акцией частных компаний и централизованной программы по льготной установке пластиковых окон, остеклению и отделке балконов и лоджий не существует, - говорится в пояснении на сайте столичной мэрии. - Вопрос о ремонте в местах общего пользования в многоквартирном доме решается жителями на общем собрании. При ремонте в своих квартирах жители могут выбрать любую компанию, ориентируясь на стоимость и качество предлагаемых услуг.