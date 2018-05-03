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Мэрия Уфы открестилась от программы частников по льготной установке окон
Сюжеты:
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Мэрия Уфы открестилась от программы частников по льготной установке окон

Сегодня, 14:47ГородТатьяна Майорова
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