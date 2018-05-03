Мэрия Уфы открестилась от программы частников по льготной установке окон

Сегодня, 3 мая, на сайте администрации Уфы появилось извещение о том, что городские власти не имеют никакого отношения к «программе по льготной установке пластиковых окон, остеклению и отделке балконов и лоджий», информация о которой размещена на досках объявлений подъездов многоквартирных домов. Между тем, в Управление жилищного хозяйства (УЖХ) Уфы то и дело стали звонить горожане с просьбой дать пояснения об этой акции.