В Уфе начнут охранять недострой, на котором нашли тело пропавшей студентки
К таким мерам привела трагедия, случившаяся с Гузель Газетдиновой.
2 апреля в Кировском районе прошла оперативка на территории недостроя по адресу Кирова 43/2, где нашли тело мертвой студентки медицинского университета Гузель Газетдиновой, сообщили в пресс-службе администрации города.
Глава администрации Кировского района Динар Халилов заявил, что как и всякий объект строительства, недостроенный дом должен иметь ограждение, исключающее свободный и беспрепятственный доступ неопределенного круга лиц. Поступило предложение включить здание в маршрут патрулирования патрульно-постовой службы, а днем обеспечить охрану.
Вместе с сотрудниками управления земельных и имущественных отношений было решено рассмотреть вопрос о расторжения договора аренды с недобросовестным застройщиком.
Напомним, печально известный недострой прославился и тем, что в нем дольщики ЖСК «Дуслык-строй» устраивали голодовку с целью обратить внимание властей на свою проблему. Ранее мы писали о том, что
экс-руководство компании арестовали прямо в зале суда. Каждый из подсудимых получил по четыре года лишения свободы в колонии общего режима.