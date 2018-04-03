В Уфе начнут охранять недострой, на котором нашли тело пропавшей студентки

2 апреля в Кировском районе прошла оперативка на территории недостроя по адресу Кирова 43/2, где нашли тело мертвой студентки медицинского университета Гузель Газетдиновой, сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава администрации Кировского района Динар Халилов заявил, что как и всякий объект строительства, недостроенный дом должен иметь ограждение, исключающее свободный и беспрепятственный доступ неопределенного круга лиц. Поступило предложение включить здание в маршрут патрулирования патрульно-постовой службы, а днем обеспечить охрану.

Вместе с сотрудниками управления земельных и имущественных отношений было решено рассмотреть вопрос о расторжения договора аренды с недобросовестным застройщиком.

Напомним, печально известный недострой прославился и тем, что в нем дольщики ЖСК «Дуслык-строй» устраивали голодовку с целью обратить внимание властей на свою проблему. Ранее мы писали о том, что