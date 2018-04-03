В Уфе коммунальщиков попросили не расслабляться перед новыми снегопадами

Сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании глава города Ирек Ялалов обратил внимание подчиненных на погодную ситуацию, сложившуюся в регионе в последние недели.

- Если кто-то думает, что у коммунальщиков нет работы, потому что в этом году мало выпало нега, то он ошибается, - сказал градоначальник.

Он привел данные Башгидромета. Так, в декабре 2017 года выпало снега на 58% меньше нормы, в январе снегопадов также было меньше привычного количества на 58%. В феврале снега была на 40% меньше нормы. Зато в марте выпало снега на 43% больше, чем бывало обычно.

- Так что снега у нас сейчас достаточно и еще будут осадки с мокрым снегом и дождем, - известил собравшихся глава Уфы. – Поэтому попрошу не расслабляться. На этой неделе, по прогнозам синоптиков, ожидается еще, как минимум, три дня с осадками, но потом в регион уже придет тепло.

Из-за недостатка снега в начале и середине зимы возникла еще такая проблема, как промерзание грунта. Сейчас в пределах города земля промерзла примерно на 1,20-1,30 метра. Это значит что по мере таяния снега воде будет некуда уходить, так что в некоторых районах возможно затопление или даже подвижка грунтов.