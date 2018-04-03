Мэр Уфы призвал застройщиков меньше набивать мошну и больше строить
Ирек Ялалов заявил, что недоволен ситуацией в микрорайонах Глумилино и Кузнецовском Затоне, где инвесторы совершенно не занимаются инфраструктурой.
Сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании в администрации города мэр столицы Ирек Ялалов обратил особое внимание подчиненных на то, чтобы при застройке нового жилья инвесторы не упускали из виду вопросы благоустройства прилегающей территории.
- Застройщики должны обращать обязательно внимание на благоустройство улиц и дорог и принимать участие в строительстве детсадов, школ и других социальных объектов, - подчкркнул Ирек Ялалов.
По его словам, в свое время городские власти упустили из виду этот важный аспект при возведении микрорайонов Глумилино и Кузнецовский Затон, и теперь бюджету города приходится исправлять упущения прежних лет.
- В Москве эти вопросы давно уже решены и там по умолчанию инвесторы занимаются обеспечением инфраструктуры застраиваемых микрорайонов, а у нас коммерсанты только думают о том, чтобы набить свою мошну и не хотят выступать партнерами государства. Между тем, если бы строители вскладчину строили дороги, нам было бы сегодня гораздо проще жить, - подчеркнул Ирек Ялалов.
В качестве примера он привел микрорайон завода УЗЭМИК, в котором побывал на днях на стройплощадке. Там уже почти завершен процесс выноса производства за черту города. Последний оставшийся цех будет скоро перенесен в Нефтекамск. А на месте прежнего большого предприятия появится новая застройка, включая новые жилые дома, торговые, развлекательные заведения, а также образовательный центр, который планируется там возвести на условиях государственно-частного партнерства.