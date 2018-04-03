Мэр Уфы призвал застройщиков меньше набивать мошну и больше строить

Сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании в администрации города мэр столицы Ирек Ялалов обратил особое внимание подчиненных на то, чтобы при застройке нового жилья инвесторы не упускали из виду вопросы благоустройства прилегающей территории.

- Застройщики должны обращать обязательно внимание на благоустройство улиц и дорог и принимать участие в строительстве детсадов, школ и других социальных объектов, - подчкркнул Ирек Ялалов.

По его словам, в свое время городские власти упустили из виду этот важный аспект при возведении микрорайонов Глумилино и Кузнецовский Затон, и теперь бюджету города приходится исправлять упущения прежних лет.

- В Москве эти вопросы давно уже решены и там по умолчанию инвесторы занимаются обеспечением инфраструктуры застраиваемых микрорайонов, а у нас коммерсанты только думают о том, чтобы набить свою мошну и не хотят выступать партнерами государства. Между тем, если бы строители вскладчину строили дороги, нам было бы сегодня гораздо проще жить, - подчеркнул Ирек Ялалов.