Ирек Ялалов назвал «Химпром» главной экологической проблемой Уфы

Сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов дал поручение в ближайшие три месяца проработать вопросы по возобновлению проведения анализов на содержание диоксинов в окрестностях печально известного предприятия «Химпром».

- На сегодняшний день это главная экологическая проблема Уфы, а вовсе не выбросы транспорта или других промышленных предприятий, - заявил Ирек Ялалов. - Многие помнят события начала 90-х годов, когда миллионный город остался без воды из-за экологической катастрофы на «Химпроме». Мы обязаны приложить максимум усилий, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Как доложил директор МУП «СпецЦентр «Защита» Закир Гилязов, на «Химпроме» установлены меры безопасности, осуществляется охрана территории, работают очистные сооружения. При этом известно, что на территорию все равно проникают асоциальные личности и воруют цветмет.

Ирек Ялалов пояснил, что в свое время решением суда вопросы охраны и поддержания порядка на 102 гектарах территории «Химпрома», как объекта союзного значения, был переданы на плечи Уфы. Ежегодно из бюджета города на эти нужды выделяется 20 млн рублей. Мэр Уфы поручил разработать обоснованную дорожную карту решения данной задачи совместно с федеральными властями и представить ее на согласование в Москву.